حماس: قرار بريطانيا بحق حماس وصمة عار ولا يعتمد على اية معايير

قال القيادي في حركة حماس، غازي حمد، ان قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" كمنظمة ارهابية يعتبر وصمة عار وهو قرار غير قانوني ولا انساني ولا يعتمد على معايير معينة.

وفي تصريحات لتابناك، اضاف حمد انه ليس هناك أدلة واضحة للحكومة البريطانية بأن حماس ارتكبت حادثًا ارهابيًا واحدًا ولذلك لا نعرف على ماذا اعتمدت ربما على معلومات للشاباك الاسرائيلي او معلومات اسرائيلية مغلوطة.

وأردف حمد ان بريطانيا ورطت نفسها في اعلان سوف يسيء اليها حاضرًا ومستقبلاً وسوف يفقدها مصداقيتها أمام كل شعوب العالم بأنها تدعم الأقل حلول سياسية منطقية في المنطقة.

وأكد اننا في حركة حماس نعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي ولم يثبت لدى كل دول العالم بأن حماس ارتكبت حادثًا واحدًا ضد أي مسيحي أو يهودي أو أي إنسان مهما كانت ثقافته أو دينه أو أيديولوجيته، نحن فقط نحارب ضد الاحتلال الإسرائيلي وهذا حق ثابت لنا باعتباره حق قانوني وحق إنساني وتكفله كل الشراع الدولية.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، مبررة ذلك بمعاداة الحركة للسامية، ومشيرة إلى فرض عقوبة بالسجن عشر سنوات على أنصار الحركة في البلاد، في خطوة "مهمة"، كما وصفتها وزارة الداخلية.