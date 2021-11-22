ولي العهد يؤكد لوزير الدفاع الامريكي دعم بلاده للجهود الأميركية لحفظ الاستقرار الإقليمي

اكد ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه بوزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، دعم بلاده للجهود الأميركية لحفظ الاستقرار الإقليمي.

موقع تابناك الإخباري_استقبل ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، والوفد المرافق، في العاصمة المنامة اليوم السبت، على هامش منتدى حوار المنامة.

ونوه سلمان، بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. واكد دعم بلاده للجهود والمساعي الأميركية لحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما اكد ولي عهد البحرين أن "التعاون الأمني الدولي يشهد أهمية متنامية لمواجهة كافة التحديات، الأمر الذي يتطلب معه توحيد الجهود بما يسهم في تعزيز مسار التنمية التي تحقق آمال وتطلعات الشعوب".

واستعرض اللقاء المحاور التي تطرق إليها المنتدى وأهميتها في تقريب وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً.

واستعرض اللقاء كذلك مسار العلاقات الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.