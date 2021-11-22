وزير خارجية العراقي يلتقي الحجرف: العراق بيئة آمنة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق بيئة آمنة، فيما أشار إلى أن الحكومة مهتمَّة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في سائر الصُعُد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية في بيان امس الجمعة، تلقتة "تابناك"أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع نايف الحجرف الأمين العامّ لدول الخليج العربيّة في سياق أعمال قمّة الأمن الإقليميّ/حوار المنامة 17، وبحث الجانبان سُبُل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهوريّة العراق".

وقال الوزير، بحسب البيان، أنّ "الحكومة مهتمَّة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون في سائر الصُعُد"، مُبيّناً أن " العراق بيئة استثماريّة واعدة وآمنة".

ودعا الشركات الاستثماريّة إلى "العمل في العراق في مجال البنى التحتيّة"، كما اطلع الوزير على "مُستجدّات الأوضاع السياسيّة، ونتائج الانتخابات التي يُتوقّع أن تُعلَن بشكل نهائيّ في الأيام المقبلة؛ ليبدأ الحراك السياسيّ الرسميّ حول تشكيل الحكومة الجديدة".

من جهته، أكّد الحجرف دعم مجلس التعاون لأمن واستقرار العراق، مُشدّداً على حرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجيّة-العراقيّة خدمة للمصالح المُشترَكة.

وبيَّن الحجرف أنّه يُتابع نتائج الانتخابات، مُعرباً عن دعمه لخيارات الشعب، مُثمِّناً موقف الحكومة العراقيّة بالسماح للجنة مجلس التعاون بالحُضُور إلى الانتخابات.

وأكمل "مُستعدّون للعمل مع العراق، والتعاون الثنائيّ في مُختلِف المجالات"، مُنوّهاً بأنّ "مؤتمر الاستثمار الخليجيّ-العراقيّ المُزمَع عقده في العام المقبل في معرض أكسبو بالإمارات سيُخصَّص لمناقشة آليّات تفعيل الشراكة الستراتيجيّة مع العراق."

ودعا إلى أهمّية تفعيل مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق.