الجهاد الاسلامي: قرار بريطانيا بحق حماس تغطية على جرائم العدو ودعم للصهانية

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن "قرار الداخلية البريطانية بإعتبار حماس حركة ارهابية يأتي في سياق التغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وفي حديث لتابناك أكد القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش أن القرار البريطاني بحق حماس تغطية على الابتزاز السياسي والدعم المطلق للحكومة الصهيونية في كل خطواتها القادمة ضد أبناء شعبنا.

ودعا البطش مجلس العموم البريطاني الى اعادة النظر في هذا القرار وعدم التصديق عليه"، لافتا الى ان بريطانيا أخطأت خطأ تاريخيا سابقا وتكرر نفس الخطأ اليوم بإعتبار حماس منظمة إرهابية.