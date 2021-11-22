البحرية الإيرانية تعلن سيطرتها على سفينة أجنبية تهرب السولار في مياه بارسيان

نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم السبت إنها سيطرت على سفينة أجنبية في الخليج الفارسي تهرب السولار.

وأفادت مصادر صحافية إيرانية، أن قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ونقلت المصادر عن العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة "ذو الفقار 412 " في بارسيان قوله: "بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم".

وأضاف: "بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك".

وتابع القول ان القوات البحرية ستتعامل بشكل حاسم مع أي تهريب للوقود في البحر لدعم اقتصاد البلاد.