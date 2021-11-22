السفير الصيني لدى الولايات المتحدة يدعو إلى حماية الصينيين من الكراهية

نعى السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، الطالب الصيني المتوفى تشنغ شاو شيونغ، ودعا إلى حماية الصينيين في الولايات المتحدة من الكراهية ورهاب الأجانب.

موقع تابناك الإخباري_قال تشين في تصريح "أشعر بالصدمة والفزع من مقتل الطالب الصيني تشنغ شاو شيونغ في شيكاغو. أقدم خالص التعازي لأبويه. وتقدم القنصلية الصينية العامة في شيكاغو المساعدة لهما للتعامل مع عواقب الحادث. ندعو إلى تحقيق العدل في قضيته وحماية الصينيين الموجودين في الولايات المتحدة من الكراهية ورهاب الأجانب".

وكان قد قُتل تشنغ رميا بالرصاص في حادث سرقة بالإكراه في حي "هايد بارك" في شيكاغو يوم 9 نوفمبر. وكان عمره 24 عاما فقط.

جاء تشنغ، أحد سكان مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، إلى شيكاغو في خريف 2019 من جامعة هونغ كونغ، وحصل هذا العام على درجة الماجستير في الإحصاء من جامعة شيكاغو.

تم تكريم تشنغ بعد ظهر الخميس في مراسم تأبين عامة في كنيسة روكفيلر التأبينية.