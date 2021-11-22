بكين تطلق قمرا صناعيا جديدا عبر الصاروخ "لونج مارش-4 بي" شمال البلاد

أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرا صناعيا جديدا من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال البلاد.

موقع تابناك الإخباري_وتم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-11 03"، بواسطة صاروخ "لونج مارش-4 بي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح، إذ أن إطلاق قاوفن-11 03، يمثل المهمة رقم 397 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

وكانت قد أطلقت الصين في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، القمر الصناعي "قوانجمو"، المخصص لعلوم الأرض، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6"، وتمت عملية الإطلاق من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية، ويعد القمر الصناعي «قوانجمو»، الذي طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، أول قمر اصطناعي لعلوم الفضاء في العالم، مخصص لخدمة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أطلقت الصين قمرين صناعيين عسكريين سريين، فوق صاروخ "لونج مارش 2 سي"، وانطلق الصاروخ في ذلك الوقت من مركز جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكره موقع "سبيس فلايت ناو".

وفي 12 آذار /مارس الماضي، أطلقت الصين صاروخها الحامل "لونج مارش 7 أيه واي 2"، من موقع ونتشانج لإطلاق مركبة الفضاء جنوبي البلاد الصين، حاملا قمرا صناعيا تجريبيا.