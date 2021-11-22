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الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 20-11-2021

رمز الخبر: ۶۰۵۲۸
تأريخ النشر: 20 November 2021

أولاً: أحداث

_اعلام عبري: جريحان في عملية طعن بالقدس القديمة، وإصابة مجندة بجراح خطيرة وجندي اخر جراحه متوسطة.

_"الشاباك" يعلن اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران بصفة عامل نظافة في منزل وزير الجيش بيني غانتس.

_اعلام عبري: سيارة تابعة لرئيس الاستخبارات العسكرية تعرضت للسرقة وهي في موقف سيارات المبنى الذي يسكنه.

_اعلام عبري: تظاهر الآلاف من الفلاشا من أصول إثيوبية، مطالبين رئيس الوزراء بإحضار أقاربهم المتبقين في إثيوبيا.

_موقع 0404: إصابة مستوطن في رأسه جراء رشقه بالحجارة بين الخليل وكريات أربع وأضرار في حافلتين للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب من كدوميم

_قناة كان: خريطة عسكرية مصنفة على أنها "سرية" تركت في منطقة مفتوحة في الجليل خلال تدريبات للجيش، توضح تفاصيل انتشار القوات وطريقة تحركها وقت الحرب، ومدون عليها أسماء ورموز ومواقع وبيانات أخرى.

_هآرتس: مئات الوثائق ذات "التصنيف الأمني ​​الأعلى" المتعلقة بإحدى وحدات الاستخبارات السرية التابعة للجيش نُشرت عن طريق الخطأ على موقع المحاكم على الإنترنت.

_الجيش: هبوط مروحية يسعور وسط البلاد بعد احتراقٍ في محركها، والمطالبة بتوقيف هذا النوع من الخدمة.

_قناة كان: ضابط في وحدة نخبة سرية في القوات بحرية مُتهم باغتصاب ضابطة وزميلة لها.

_إعلام عبري: حركة حماس أطلقت صاروخين تجريبيين من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

_القناة 12: القبض على مالك فريق "بيتار القدس" الاسرائيلي لكرة القدم للاشتباه بارتكابه جرائم احتيال وجرائم جنسية.

_القناة 12: قيام قادة في كتيبة الاستطلاع بمعاملة غير لائقة للجنود الذين يعملون تحت إمرتهم والإساءة لهم.

ثانيًا: مواقف وآراء

_مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية: حزب الله اليوم هو أقوى بـ 20 مرة مما كان عليه عشية 2006.

_‏اعلام عبري: أعداء إسرائيل في لبنان وغزة وسوريا وبلدان أخرى يتجهزون ويبنون القوة.

_مسؤول في الشاباك: وجود شخص مرتبط بإيران داخل منزل وزير الحرب بني غانتس فشل كبير.

_واللاه: ضباط كبار في الجيش وهيئة الأركان اعترفوا بفشل كبير جدا في جمع المعلومات الاستخباراتية حول أماكن الصواريخ وانطلاقها من قطاع غزة واعتبروها نقطة ضعف رئيسية.

_معاريف: رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش يكشف ضعفا خطيرا في الجيش ستفضحه أي حرب مستقبلية.

_اعلام عبري: نير حيفيتز طبيب نتنياهو السابق يفشي أسرارا حول عمليات الفساد التي كان يقوم بها نتنياهو.

_معاريف: اقتراح من عضو الكنيست يعقوب ليتسمان على وزير الجيش بيني غانتس حل حكومة بينت.

ثالثًا: إجراءات

_واللاه: من المقرر رفع الحراسة الأمنية عن عائلة نتنياهو الشهر المقبل، بعد 12 عامًا من الحراسة والإجراءات المشددة.

_المتحدث باسم الجيش: رئيس الأركان وقائد ذراع البر يقرران رفع التدريبات الخاصة بألوية الاحتياط في العام المقبل.

_القناة 13: رئيس القائمة المشتركة يعتزم تقديم مشروع قانون يحظر على "متهم جنائي" تشكيل أي حكومة.

_المتحدث باسم الجيش: انطلاق مناورة "رياح شرقية" في منطقة إيلات ووادي عربة (استمرت من الاحد حتى الأربعاء).

_وزراء حكومة بينت لبيد يوافقون على مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات ونتنياهو يرفض.

_كان: سيقوم بيني غانتس بزيارة أمنية إلى المغرب بين 24 و25 ت2/ نوفمبر، وسيوقع خلالها اتفاقيات تعاون أمني.

_مصلحة السجون: البدء بإخلاء الأسرى من الجناح 1 و4 من سجن جلبوع "140 أسيرا" وتوزيعهم على سجون أخرى، من أجل تنفيذ.

_اعلام عبري: شركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية" توقع اتفاقية مع شركة EDGE الإماراتية للإنتاج المشترك للسفن.

إعداد:تابناك

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