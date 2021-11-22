مراسل بالإذاعة الإسرائيلية: طائرة سعودية تحط في مطار بن غوريون

وقال بلومنطال في تغريدته التي لم ينشر فحواها في الإذاعة "لا أعرف كيف أشرح الأمر، شيء ما يحدث على الخط (الجوي). طائرة خاصة (CS-CHE) وصلت الليلة لمطار بن غوريون قادمة من الرياض في السعودية مع توقف "دبلوماسي" في عمان".

وأرفق بلومنطال بتغريدته صورتين للموقع الدولي لمراقبة الرحلات الجوية.

وهذه هي المرة الثانية التي يغرد فيه بلومنطال بشأن طائرات "عربية" تصل إلى الكيان الإسرائيلي، إذ كان نشر قبل ثلاثة أسابيع أول خبر عن وصول طائرة مدنية ليبية لأحد المقربين من الجنرال الليبي خليفة حفتر، إلى تل أبيب قادمة من الإمارات ثم توجهت بعدها إلى مصر.

وتبين لاحقا أن نجل حفتر كان على متن الطائرة التي توقفت في مطار بن غوريون لعدة ساعات بحث خلالها نجل حفتر مع مسؤولين في الكيان الإسرائيلي، لم تذكر هوياتهم استعداد والده المضي في مخطط للتطبيع بين ليبيا وإسرائيل في حال ساعدت الأخيرة حفتر على الوصول لسدة الرئاسة في ليبيا.

ويثير هذا الأمر شكوكا بأن أحدا في المؤسسة الإسرائيلية ممن كانوا على علم بوصول الرحلة إلى السعودية، إذا كان الخبر صحيحا، فهو من لفت انتباه المراسل الإسرائيلي لتفقد موقع مراقبة الطيران المدني الدولي، أو ربما زوده بصورة للرحلات القادمة من دول عربية، خصوصا وأن هذا الأمر لا يقع في دائرة اهتمامه المهني المباشر كمراسل للشؤون العسكرية.

وتنسجم مسألة لفت نظر المراسل لتتبع حركة الطائرات هذه بما ينسجم مع التقليد الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة بفضح كل اتصال من قبل دول عربية أو أطراف عربية مع إسرائيل، سواء تم ذلك بشكل مباشر وصريح أو عبر تلميحات غير مباشرة.