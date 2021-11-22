هولندا: جرحى برصاص الشرطة خلال تظاهرة ضد إجراءات كوفيد

وأضاف روته أن الهولنديين مدعوون إلى عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في منازلهم والعمل عن بعد، "ما لم يكن ذلك غير ممكن".

أعلنت الشرطة الهولندية سقوط جرحى بعد إطلاق عناصرها طلقات تحذيرية خلال تظاهرة ضد إجراءات كوفيد19، تخللتها أعمال شغب في مدينة روتردام الساحلية الجمعة.

وقالت شرطة روتردام في بيان أعقب إعلانها إطلاق عناصرها طلقات تحذيرية؛ إن "هناك إصابات مرتبطة بالطلقات"، مضيفة أنها استخدمت أيضا خراطيم المياه ضد المتظاهرين.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال خصوصا قطاع المطاعم؛ لمواجهة ارتفاع قياسي في الإصابات بكورونا.

ووصف روته سلسلة الإجراءات الجديدة بأنها "ضربة لأسبوعين؛ لأن الفيروس في كل مكان، في كل البلاد وفي كل القطاعات وكل الأعمار".

وكان متظاهرون يحتجون في لاهاي عند إعلان الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ مساء السبت، وتستمر لثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال روته: "لحسن الحظ، الغالبية الكبرى ملقحة، وإلا فإن البؤس في المستشفيات سيكون لا يحصى في هذا الوقت".

وأضاف روته أن الهولنديين مدعوون إلى عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في منازلهم والعمل عن بعد، "ما لم يكن ذلك غير ممكن".

تم أيضا إلغاء الفعاليات العامة وستجري مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة.

لكن المدارس ستبقى مفتوحة وسيبقى الخروج من المنازل مسموحا به.

المصدر: عربي 21