كرزاي يثمّن مساعدات ايران لافغانستان

وكان كاظمي قمي قد التقى اليوم الخميس ايضا رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية السابق عبدالله عبدالله.

ثمّن الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي مساعدات وتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع افغانستان.

جاء ذلك خلال لقاء مندوب الجمهورية الايرانية الخاص في الشان الافغاني حسن كاظمي قمي مع الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي في كابول اليوم الخميس.

وفي اللقاء تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية بين البلدين، واشاد كرزاي بدعم وتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع افغانستان.

وكان كاظمي قمي قد التقى اليوم الخميس ايضا رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية السابق عبدالله عبدالله.

وكان مندوب ايران في الشان الافغاني قد وصل إلى كابول يوم الثلاثاء 15 نوفمبر على راس وفد لإجراء محادثات مع حكومة طالبان المؤقتة، حيث جرت مناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية والمساعدات الإنسانية.