النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

أوليانوف: نشهد تقدمًا إيجابيًا للغاية في المفاوضات الخاصة برفع الحظر عن إيران

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح يوم الجمعة إن موسكو ستدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران في اجتماع فيينا المقبل في 29 نوفمبر.
رمز الخبر: ۶۰۵۱۸
تأريخ النشر: 20 November 2021

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا "إننا نشهد تقدمًا في المفاوضات الخاصة برفع الحظر عن إيران وان معارضوا الاتفاق النووي بداوا يعيدون النظر في موقفها".

وتحدث ممثل روسيا في محادثات فيينا ميخائيل اوليانوف في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء ، بتوقيت طهران ، عن التقدم المحتمل في المحادثات المقبلة.

وكتب ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ورئيس فريق التفاوض لرفع الحظر عن إيران ، على تويتر "نشهد تقدمًا إيجابيًا للغاية فقد كانت بعض هذه الدول تعارض الاتفاق النووي قبل فترة وترحب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، باتت الان تشير الى قدرتها على التعلم وإعادة النظر في مواقفها في ضوء التجربة التي خاضوها وهذا يستحق الاحترام".

وكتب أوليانوف هذه التغريدة ردًا على تغريدة وزارة الخارجية الاميركية فيما يتعلق باجتماع فريق العمل التابع لها بشأن إيران في الرياض وبيانها الختامي.

وقالت الولايات المتحدة وأعضاء دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي في بيان مشترك إن العلاقات الاقتصادية مع إيران بعد رفع الحظر بموجب الاتفاق النووي تصب في مصلحة المنطقة.

وصرح المسؤول الروسي الكبير مؤخرًا أن رفع الحظر هو ، في المقام الأول ، مطلب طبيعي لإيران. وقال أوليانوف إنه من الطبيعي أن يكون أول مطلب إيران في المحادثات رفع الحظر.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح يوم الجمعة إن موسكو ستدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران في اجتماع فيينا المقبل في 29 نوفمبر.

ومن المقرر أن تستانف إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) مباحثاتها في فيينا يوم 29 نوفمبر وأكد علي باقري ، المساعد السياسي لوزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، مرارًا أن الهدف الرئيسي للمحادثات المقبلة في فيينا هو رفع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه