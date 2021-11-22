النائب الأول لرئيس الجمهورية يهنئ باليوم الوطني لسلطنة عمان

وقدم مخبر في برقية تهنئة وجهها اليوم الخميس إلى "فهد بن محمود آل سعيد" نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب عمان بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة .

هنأ النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، في رسالة وجهها إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني بالعيد الوطني لبلاده.

وقدم مخبر في برقية تهنئة وجهها اليوم الخميس إلى "فهد بن محمود آل سعيد" نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، خالص التهاني والتبريكات لحكومة وشعب عمان بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة .

وأعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذه الرسالة عن أمله في تعزيز العلاقات الطيبة والنموذجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان بما يخدم مصالح شعبي البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.