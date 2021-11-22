مباحثات ايرانية روسية حول اهم القضايا الاقليمية والدولية

كما تباحث الجانبان بشان حل وتسوية النزاعات في منطقة الشرق الاوسط حول محور القضايا الانسانية والامنية، واتفقا على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية.

تباحث سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو كاظم جلالي ومساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وافادت الخارجية الروسية في بيان اصدرته الجمعة ان السفير الايراني كاظم جلالي ومساعد الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين تباحثا وتبادلا وجهات النظر في مجالات التعاون الاساسية بين طهران وموسكو في اطار منظمة الامم المتحدة وفي القضايا الاقليمية والعالمية.

كما تباحث الجانبان بشان حل وتسوية النزاعات في منطقة الشرق الاوسط حول محور القضايا الانسانية والامنية، واتفقا على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية.

وقد اعطى التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا حول قضايا المنطقة نتائج جيدة ومن ضمنها في اطار عملية آستانا مع تركيا حيث ادى لحل وتسوية العديد من قضايا سوريا.

كما ان التعاون بين ايران وروسيا بمشاركة العراق وسوريا في اطار اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب والتي تاسست قبل عدة اعوام قد اثمرت عن تبادل معلومات مهمة جدا بين الدول الاربع في سياق مكافحة التنظيمات الارهابية.