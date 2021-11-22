الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: لم نرَ أيَّ مظهر للانسحاب الأمريكي برغم أنه لا يفصلنا عن موعده سوى أيام

إن المقاومة منهج شرعي وأخلاقي ووطني أقرته المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً عن الشرائع السماوية، وهو ما يقتضي عدم التخلي عن سلاح الشرف والعزة ما دامت الدماء تسري في العروق.

أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا، بخصوص جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا حول الانسحاب الأمريكي من العراق.

في البيان قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية إنها لم ترَ حتى الآن أيَّ مظهر من مظاهر الانسحاب على الرغم من أنه لا يفصلنا عن 31/12/2021 سوى 42 يوماً فقط، وإنما رصدت قيام الاحتلال الأمريكي الوقح بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق.

وأشارت في بيانها إلى أن سلاح المقاومة الشريفة الذي كثر الكلام عنه في الأيام الماضية، سيكون حاضراً لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد الساعة الثانية عشر من مساء يوم 31/21/2021 مؤكدة أن شرعية المقاومة مكتسبة من أحقية الشعب العراقي بمقارعة الاحتلال المنتهك لسيادته، وأن بوصلة سلاحها الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيّاً كانوا.

وختمت بيانها بالقول: إن المقاومة منهج شرعي وأخلاقي ووطني أقرته المواثيق والأعراف الدولية، فضلاً عن الشرائع السماوية، وهو ما يقتضي عدم التخلي عن سلاح الشرف والعزة ما دامت الدماء تسري في العروق.