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وزارة الداخلية ترصد تورط أشخاص وجهات عدة في تهريب البشر وخداعهم

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن جهات واشخاص متورطين بالاتجارِ بالبشرِ وهجرةِ الشبابِ لمُستقبلٍ مجهولٍ.
رمز الخبر: ۶۰۵۰۷
تأريخ النشر: 20 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وتحثت الوزارة عن اموال كبيرة تَحْصُلُ عليها تلك الجهاتُ بوسائلَ غيرِ قانونيةٍ بعدَ خداع ِمئاتِ الشبابِ بذريعةِ توفيرِ اللجوءِ لهم في اوروبا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن تهريب الاشخاص هي من الجرائم العابرة للحدود، والتي يشترك فيها العديد من الأشخاص والجهات.

هذا وحذرت وزارة الهجرة الشباب العراقي من الانسياق ِوراءَ عصاباتِ التهريبِ وضياع ِمستقبلِهم، وأكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق كريم النوري، أن ما حصل في بيلاروس شكل صدمة في العراق، بسبب عصابات التهريب المنظم، التي خدعت الكثيرين من أبناء الشعب العراقي.

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