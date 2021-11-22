وزارة الداخلية ترصد تورط أشخاص وجهات عدة في تهريب البشر وخداعهم

موقع تابناك الإخباري_وتحثت الوزارة عن اموال كبيرة تَحْصُلُ عليها تلك الجهاتُ بوسائلَ غيرِ قانونيةٍ بعدَ خداع ِمئاتِ الشبابِ بذريعةِ توفيرِ اللجوءِ لهم في اوروبا. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، إن تهريب الاشخاص هي من الجرائم العابرة للحدود، والتي يشترك فيها العديد من الأشخاص والجهات.

هذا وحذرت وزارة الهجرة الشباب العراقي من الانسياق ِوراءَ عصاباتِ التهريبِ وضياع ِمستقبلِهم، وأكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق كريم النوري، أن ما حصل في بيلاروس شكل صدمة في العراق، بسبب عصابات التهريب المنظم، التي خدعت الكثيرين من أبناء الشعب العراقي.