اقتراب حسم قضية الطعون الإنتخابية وإعلان النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية

قبلت الهيئةِ القضائيةِ في العراق 7 طعونٍ في من اصلِ اكثرَ من 1400 طعن، مِمَّا يؤشِرُ على قربِ حسمِ تلك التوصياتِ التي رفعتْها مفوضية ُالانتخاباتِ بوقتٍ سابق.

موقع تابناك الإخباري_ويرجح مختصون أنَ الأسبوعَ المُقْبِلَ سيَشْهَدُ إرسالَ نتائج ِالانتخاباتِ النهائيةِ إلى المحكمةِ الاتحاديةِ ومِنْ ثَمَّ اعلانُ النتائج ِالاخيرة.

وكانت المفوضية قد بدأت الأسبوع الماضي بإعادة فرز أصوات 2000 مكتب انتخابي، استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.

وقال مدير الإعلام في مفوضية الانتخابات حسن سلمانإن “هناك احتمالا بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي”.

وتوقع سلمان، “تقديم طعون جديدة في عدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين” في المفوضية.

وفي السياق، أعلنت قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الأحزاب الرافضة لنتائج الإنتخابات حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفز اليدوي لنتائج الاقتراع.

وقال الإطار التنسيقي إن "اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريعِ النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد"، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب الذي يتبعون لها. ودعت إلى "ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم".