الآلاف يتظاهرون وسط بغداد ضد نتائج الإنتخابات

تظاهر آلاف المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات اليوم امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، في جمعة أطلقوا عليها "جمعة الثبات".

موقع تابناك الإخباري_تظاهر آلاف المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات اليوم امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، في جمعة أطلقوا عليها "جمعة الثبات".

ونظم آلاف العراقيون وقفة احتجاجية حاشدة أمام بوابة المنطقة الخضراء، قرب جسر الطابقين بمنطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين بالتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقدم المحتجون من مختلف المحافظات للمشاركة في هذه الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز اليدوي واعلان النتائج الحقيقية للانتخابات.

كما طالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين يوم الخامس من الشهر الماضي، حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، خلال مشاركتهم في التظاهرات المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول.