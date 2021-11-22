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وزير الصحة يتفقد مستشفيات المديريات المحررة في محافظة مارب

نفذ وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم الجمعة زيارات تفقدية لمستشفيات الجوبة وحريب وماهلية والعبدية في محافظة مأرب.
رمز الخبر: ۶۰۴۹۸
تأريخ النشر: 19 November 2021

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، ومحافظ مأرب علي طعيمان، على سير العمل في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بمديريات الجوبة وماهلية والعبدية بمأرب.

وتفقد الوزير المتوكل والمحافظ طعيمان ومعهما وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف سير العمل ومستوى الخدمات في مستشفى 26 سبتمبر بالجوبة ومستشفى الشهيد علي عبدالمغني في العبدية ومستشفى العمود بمديرية ماهلية.

واستمع الزائرون من القائمين على المستشفيات والمراكز الصحية إلى شرح عن احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المتعلقة بسوء التغذية والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد وزير الصحة الحرص على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المناطق المحررة ورفد المستشفيات بالأجهزة والكوادر الطبية بما يسهم في الإرتقاء بمستوى أدائها وتقديم خدمات علاجية شاملة. ولفت الى ان الوزارة ومن خلال فرقها الميدانية أجرت تقييم شامل للوضع الصحي بالمحافظة، وستعمل على تحديد التدخلات وفقا للإحتياج وبما يؤدي الى النهوض بالوضع الصحي.

من جانبه أشار محافظ مأرب الى ان أبناء المديريات المحررة حرموا خلال السنوات الماضية في ظل سيطرة قوى العدوان من أبسط الخدمات وظلت معظم المرافق الصحية مغلقة وعاجزة عن القيام بمهامها ..لافتا الى اهمية تظافر الجهود لتقوم المرافق الصحية بالدور المنوط بها في خدمة المواطنين. وأكد طعيمان ان السلطة المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة تبذل جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع وتشغيل المرافق الخدمية للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.

المصدر:قناة المسيرة 

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