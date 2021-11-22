وقفة احتجاجية في الطور أمام مبنى مهدد بالهدم ودعوات إلى التواجد الدائم

دعا الفلسطينيون في وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة إلى التواجد الدائم أمام بناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية مهددة بالهدم من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك عقب أداء صلاة الجمعة أمام البناية، للأسبوع الثالث على التوالي، تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم الصادر عن بلدية الاحتلال في القدس.

وقال عضو لجنة البناية وأحد أصحاب الشقق فايز خلفاوي: "نطالب جميع أبناء شعبنا والمتضامنين، بضرورة التجمع والاحتشاد أمام المبنى، لإيصال صوت أصحاب الشقق للعالم، ووقف الإجراءات العنصرية لبلدية الاحتلال بحق المقدسيين وشعبنا، وأنه لا مكان لنا نعيش فيه غير هذا المكان ولن نتركه".

وعلى مدار 10 أعوام مضت، قدمت العائلات المقدسية المستهدفة، كافة الإجراءات القانونية لبلدية الاحتلال في القدس، بهدف الحصول على تراخيص وقف قرارتها العنصرية بحقهم، غير أنها كانت ترفض ذلك في كل مرة.