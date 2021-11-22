تواصل الإعتداءات الصهيونية بالقدس ومستوطنون يعطبون إطارات 13 مركبة بالشيخ جراح

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، إطارات عدد من مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقال الناشط بالشيخ جراح صالح ذياب إن عددا من المستوطنين اقتحموا الحي الغربي من الشيخ جراح، وأعطبوا إطارات 13 مركبة، بينها مركبتان دبلوماسيتان.

وأوضح ذياب، أن ملكية المركبات تعود لعائلات: شريتح، والبشيتي، والغزاوي، وناصر الدين، ومركبة لشخص يعيش خارج الحي

ويُنفذ المستوطنون اعتداءات متكررة على المواطنين في حي الشيخ جراح وممتلكاتهم، بهدف تضييق الخناق عليهم، وأشار ذياب إلى أن هذه اعتداءات المستوطنين في حي الشيخ جراح تصاعدت في الفترة الأخيرة، وسط حماية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.