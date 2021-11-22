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التجارة الايرانية تتحسن بمقدار 2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 16 مليار دولار (حوالي 73٪ من إجمالي الصادرات بدون نفط خام)، والتي زادت بنحو 63٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
رمز الخبر: ۶۰۴۸۲
تأريخ النشر: 19 November 2021

وفقًا لإحصاءات الجمارك خلال النصف الأول من العام الایرانی كان ميزان التجارة الإيرانية تحسن بمقدار 2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ویذکر انه وفقًا لإحصاءات الجمارك الرسمية، كانت تجارة إيران في النصف الأول من العام الحالي حوالي 79 مليون طن من البضائع بقيمة 44.9 مليار دولار، منها حوالي 21.8 مليار دولار (60 مليون طن) تتعلق بالصادرات ونحو 23 مليار دولار (حوالي 19). مليون طن) واردات إيران من الدول أخرى. وزادت قيمة وكمية تجارة إيران في السلع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 47.7 في المائة و 25.7 في المائة على التوالي، ويرتبط الرقم الرئيسي لقيمة التجارة خلال النصف الأول من العام الايراني بواردات إيران بحصة من 51.4 في المائة.

وأيضًا خلال هذه الفترة كان ميزان التجارة الإيرانية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد شهد تحسناً بنحو 2 مليار دولار. خلال النصف الأول من العام الايراني زادت قيمة وكمية واردات إيران بنحو 37٪ و 14٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت قيمة وكمية الصادرات السلعية مقارنة بالفترة نفسها بنسبة أكبر من 61٪ و 29.6٪ على التوالي زيادة.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 16 مليار دولار (حوالي 73٪ من إجمالي الصادرات بدون نفط خام)، والتي زادت بنحو 63٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وبحسب الإحصائيات بلغ متوسط سعر تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من العام الايراني نحو 364 دولارا للطن، بزيادة قدرها 24٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. بلغ متوسط سعر الاستيراد في النصف الأول من العام الايراني حوالي 1208 دولارات للطن، بزيادة حوالي 19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يبلغ متوسط سعر الاستيراد للبلاد خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 3.3 ضعف متوسط سعر التصدير بدون النفط الخام.

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