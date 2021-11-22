الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة فاقدة للشرعية

ان مثل هذه الاتهامات الموجهة من قبل الحكومة الاميركية التي تحمل هي نفسها ماضيا طويلا من التدخلات في شؤون الدول الاخرى بمختلف الاشكال، لا اساس لها، وتاتي في سياق خداع الراي العام الاميركي.

رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، على تصريحات نظيرته الفرنسية حول البرنامج النووي الايراني، وعلق على الحظر الاميركي الجديد الذي طال مؤسسة و 6 مواطنين ايرانيين.

وقال خطيب زادة في تصريح صحفي حول التصريحات الاخيرة للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلر لجندرة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد على الدوام بان سمعة الوكالة كمؤسسة فنية وتخصصية تابعة لمنظمة الامم المحدة يجب ان تكون بعيدة عن اي شبهة لسلوك وعمل مسيس.

واضاف: بناء على ذلك فان اي موقف من قبل مسؤولي ومؤسسات الدول المختلفة بهدف التاثير على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد مساسا بالمصداقية الفنية والتخصصية للوكالة، ولاشك ان اسلوب استخدام الوكالة كاداة سيثير التساؤل حول شرعية اجراءاتها الدولية قبل ان يؤدي الى انتفاع القائمين بذلك.

وتعليقا على الحظر الاميركي الجديد الذي طال مؤسسة و 6 افراد ايرانيين بذريعة التدخل في الانتخابات الاميركية قال خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اجراءات الحظر الاميركية الجديدة بانها تاتي في سياق سياسة ترامب الفاشلة بفرض الضغوط القصوى ومن باب العجز وهي فاقدة للشرعية ومدانة.

واضاف: ان مثل هذه الاتهامات الموجهة من قبل الحكومة الاميركية التي تحمل هي نفسها ماضيا طويلا من التدخلات في شؤون الدول الاخرى بمختلف الاشكال، لا اساس لها، وتاتي في سياق خداع الراي العام الاميركي.