النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۹مشاهدات
‍ پ

السيد رئيسي: يجب مراعاة حماية البيئة بدقة في كل المشاريع التنموية

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان "حماية البيئة تعزز قوة البلاد وأمنها ، كما تعد استثمارا طويل الأمد يساهم في تنمية القطاعات الانتاجية في البلاد".
رمز الخبر: ۶۰۴۷۲
تأريخ النشر: 19 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال جلسة خاصة لنخب ونشطاء حماية البيئة عقدت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم السنوي لاعلان السياسات العامة في شؤون البيئة من قبل قائد الثورة الاسلامية عام 2015، قال رئيسي ان "الهدف من هذه الجلسة هو متابعة تنفيذ هذه السياسات"، موضحا انه "وبعد مرور ست سنوات لم ينفذ منها الا 47 بالمئة وهو أمر اعتبره الرئيس غير مرض، داعيا "جميع الاجهزة التنفيذية الى إعادة النظر في برامجها والتنسيق الجماعي فيما بينها لتنفيذ الجزء الاكبر من السياسات التي اعلنها قائد الثورة بشأن حماية البيئة".

كما أكد رئيس الجمهورية على "اهمية عقد جلسات تخصصية لدراسة ومتابعة تطبيق السياسات العامة للنظام في المجالات المختلفة ، وبحث اسباب عدم تنفيذ بعض هذه السياسات وازالة الموانع التي تحول دون تنفيذها".

وشدد رئيسي على "أهمية التدريب والتعليم على حماية البيئة معتبرا ذلك أمرا ضروريا ، واضاف : ان على وسائل الاعلام والجامعات والحوزرات العلمية واصحاب المنابر ان يقوموا بدورهم في التثقيف في مجال حماية البيئة وتعبئة المواطنين في هذا المجال.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه