العمليات المشتركة تدعو المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات

دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقتة "تابناك" أنه: "بحرص كبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه وشعور عال بالمسؤولية الوطنية والتزام قاطع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة مع الاقتدار والمهنية تستمر القوات الأمنية والعسكرية كافة بتأمين سلامة الأخوة المتظاهرين منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات لغاية هذا اليوم والعمل على تفويت الفرصة على بعض العابثين من أحداث الفوضى ومحاولات جر التظاهرات خارج نطاق السلمية".

واضاف أنه : "وإزاء ذلك تدعو قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين السلميين الى إبداء نفس الشعور والحرص الوطني بالحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن المكلفة بالحماية ما يسهم في حفظ النظام والأمن في البلاد".

وتابع البيان: أن "دعوة قيادة العمليات المشتركة موصولة لوسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي والمدونين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية وعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر لان ذلك ليس في مصلحة أحد والعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية لنعبر ببلدنا إلى بر الأمان ونتجاوز في إطار القانون والدستور جميع الإشكاليات".