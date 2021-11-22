السيد عبد الملك الحوثي لقبائل جبل مراد: الشرف والكرامة هي في الأخوة والوقوف ضد الهيمنة

التقى السيدُ عبد الملك بدرالدين الحوثي بوفد ٍمن قبائلِ جبلِ مراد، وأكدَ أنَّ القرارَ الذي اتخذته قبائلُ مراد بالوقوفِ مع الوطنِ قرارٌ وطنيٌّ وشجاعٌ، وقرارٌ حرٌّ وشريفٌ بكلِّ الاعتبارات.

موقع تابناك الإخباري_وخلالَ اللقاءِ عبر تقنيةِ الفيديو دعا قائد أنصار الله قبائلَ مراد إلى تعزيزِ حالةِ الأمنِ والاستقرارِ والصلحِ العام ومنعِ الثاراتِ والتعاونِ على حلِّ أيِّ مشاكلَ داخليةٍ، والمساهمةِ في حلِّ الإشكالاتِ الداخليةِ على مستوى المحافظةِ والبلد.

وثمّنَ عاليًا قبائلَ وأحرارَ جبلِ مراد، مشيداً بوعيِهم ورفضِهم الاستمرارَ في صفِّ العدوان، وحيّا كلَّ الجهودِ التي تسهمُ في تعزيزِ حالةِ الإخاءِ بين أبناءِ الشعبِ اليمنيّ.

وأكد السيد عبد الملك أنَّ المصلحةَ العامّةَ والشرفَ والكرامةَ هي في الأخوّةِ والتعاونِ والتفاهمِ والوقوفِ ضدَّ الهيمنةِ والوصايةِ الخارجية على بلدِنا، وأنَّ قرارَ الوقوفِ مع الوطنِ الذي اتخذته قبائلُ مراد الوفية قرارٌ وطنيٌّ وشجاع، وقرارٌّ حرٌّ وشريفٌ بكلِّ الاعتبارات، وأضاف بأن من يستمر ُّفي صفِّ العدوانِ يسيءُ إلى بلدِه وقبائلِه في الحاضرِ والمستقبل.

السيد عبد الملك حثَّ الحكومةَ والسلطةَ المحليّةَ على القيامِ بواجبهم للاهتمامِ بمديريةِ جبلِ مراد على المستوى الخدميِّ والإنسانيّ.

وحضرَ اللقاءَ رئيسُ حكومةِ الإنقاذ د. عبد العزيز بن حبتور وعددٌ من أعضاءِ الحكومة.