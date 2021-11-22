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إنهيار جسر على طريق بريتيش السريع بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

أظهرت لقطات جوية إنهيار جسر ودمار على طريق كوكيهالا، وهو طريق سريع رئيسي في كولومبيا البريطانية، إذ تعرض الجسر والطريق لأضرار بالغة بعد أن اجتاحت العواصف الشديدة الإقليم هذا الأسبوع وتسببت في فيضانات وانهيارات طينية مدمرة.
رمز الخبر: ۶۰۴۵۹
تأريخ النشر: 19 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وكان قد إنضم الجيش الكندي أمس الخميس إلى جهود إنقاذ المجتمعات التي دمرتها الفيضانات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في أقصى غرب البلاد، حيث تم إجلاء الآلاف من منازلهم وفقد عدد من سائقي السيارات بعد الانهيارات الطينية القوية.

ونشرت القوات المسلحة الكندية طائرة نقل من طراز هركيل والعديد من مروحيات البحث ومئات القوات في المنطقة، بينما وضعت عشرات أخرى في وضع الاستعداد.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند إن ثلاث طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية "أنقذت أكثر من 300 سائق تقطعت بهم السبل وحوالي 30 عائلة من الحيوانات الأليفة خلال النهار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة يومي الأحد والاثنين بانهيارات أرضية ودمرت الطرق والبنية التحتية وأغرقت مدنا بكاملها تحت الماء ما أجبر حكومة بريتيش كولومبيا إلى إعلان حال الطوارئ الأربعاء، على غرار ما فعلت في تموز/يوليو بسبب حرائق الغابات الهائلة.

وفي غضون بضعة أشهر فقط، عانت هذه المنطقة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ من كوارث طبيعية متكررة، بينها موجة حرارة شديدة نهاية حزيران/يونيو عزاها خبراء إلى الاحترار المناخي.

 

         

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