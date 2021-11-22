أربعة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام أقدمهم منذ 128 يومًا

يواصل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معركة الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الاداري أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب من 128 يومًا متواصلة.

موقع تابناك الإخباري_نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: وهشام أبو هواش منذ (94 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (40 يومًا)، عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ (58 يوما).

فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (42 يوما)، تضامنا مع الأسرى الأربعة.

بدوره، أشار الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إلى أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة، من نقص كمية السوائل والفيتامينات، وعدم انتظام في دقات القلب، وإنهاك وإعياء شديدين، خاصة الأسيرين الفسفوس، لافتا إلى أن هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة صحية مفاجأة، الأمر الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدماغ.

وأوضح أن الوضع صعب جدًا، وفي أي لحظة قد يرتقي أحد هؤلاء الأسرى شهيدًا، إذا استمرت المعاناة والألم، خاصة في ظل تعنّت ورفض الاحتلال الإفراج عنهم، مؤكدًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم، وذلك في ضوء تدهور حالتهم الصحية والخطر المحدق بهم.

يُشار إلى أن نيابة الاحتلال أوقفت بالأمس قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير علاء الأعرج بعد (103) أيام من الإضراب عن الطعام.

كما وأوقفت الأسبوع الماضي، أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير القواسمة، وقررت الإفراج عنه في شباط/فبراير المقبل، في حين أعادت تعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد للمرة الثانية، بعد التماس تقدم به محامي الهيئة لمحكمة الاحتلال العليا لإنهاء اعتقاله.

يُذكر أن تعليق الاعتقال الإداري للأسير لا يعني إلغاء اعتقاله، بل يتحوّل إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى، بدلا من حراسة السّجانين.