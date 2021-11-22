وصول أول دفعة مهاجرين عالقين في بيلاروسيا إلى أربيل

وصل مساء أمس الخميس أكثر من 460 عراقيا إلى مطار أربيل قادمين من بيلاروس، على متن طائرة خصصتها الحكومة لإجلاء العراقيين من طالبي اللجوء على حدود بيلاروس مع بولندا.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر حكومية عراقية أنه سيتم نقل مزيد من طالبي اللجوء الراغبين في العودة إلى البلاد في رحلات مقبلة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بأن أغلب العائدين ينحدرون من الإقليم، مضيفا في مؤتمر صحفي أنه تم اعتقال 10 مهربين "خدعوا" المهاجرين العراقيين الذين علقوا في الأيام الماضية في الحدود البيلاروسية البولندية.

وتحدث أحد العائدين، وهو من سكان أربيل، قائلا، "لقد أمضينا ليالي كثيرة على حدود بلاروسيا وقاموا بسحب هواتفنا حتى أخذوا أموالنا.. في كثير من الليالي كان يطلقون الكلاب علينا في الليل كما يقومون بإطلاق أعيرة نارية من أجل إخافتنا.. كنا نقوم بإشعال النار حتى الصباح من أجل التدفئة لقد شاهدتم أنتم الصور بأم أعينكم هل أنا أقول الحقيقة؟ نعم. وأنتم رأيتم الصور".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت تسجيل 571 عراقيًا يتواجدون على الحدود البيلاروسية – البولندية.

ودعت منظمات دولية أمس الخميس في بيان مشترك إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، ويتعلق الأمر بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت المنظمات الإغاثية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم في المنطقة جراء الأحوال الجوية السيئة وصعوبة التنقل، محذرا من تدهور الوضع الإنساني أكثر بالمنطقة مع اقتراب ظروف الشتاء القاسية.