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الإطار التنسيقي: توفر أدلة بوقوع سرقة ممنهجة للأصوات في الانتخابات

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، أن "الأدلة والمعطيات تؤكد وقوع عمليات سرقة ممنهجة للأصوات"، في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.
رمز الخبر: ۶۰۴۴۷
تأريخ النشر: 19 November 2021

وقال الإطار التنسيقي في بيان اليوم الجمعة، تلقتة "تابناك" "نعلن للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف عن توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة استعرض بعضا منها في اجتماعه الأخير الذي حضرته جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الاعتراضات التي سجلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات".

وأوضح أن "الاجتماع تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات، وقدم الإطار شرحا مفصلا مدعما بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها"، مؤكدا "المضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل مايتعلق بها والاستمرار في العمل على وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور".

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