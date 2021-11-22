النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۵۱مشاهدات
‍ پ

حكومة إقليم كردستان تعلن اعتقال 10 من مهربي المهاجرين

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أنه تم اعتقال 10 من مهربي المهاجرين صوب أوروبا حتى الآن.
رمز الخبر: ۶۰۴۴۶
تأريخ النشر: 19 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال عادل في مؤتمر صحفي، أمس الخميس إن "حكومة إقليم كردستان تعاقب كل من يأخذ الناس من إقليم كردستان إلى بلدان أخرى عن طريق الخداع والتهريب". داعياً المواطنين "للحذر من المهربين".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان ترى ان هؤلاء العالقين أصبحوا ضحايا للمهربين، كما جرى تسييس هذا الملف".

وأوضح أن "نحو 431 شخصاً سيعودون إلى البلاد، 90 بالمئة منهم من سكان إقليم كردستان".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن "حكومة الاقليم لن تسمح بتكرار مثل هذه الحالات، وخداع المواطنين وايصالهم الى هذه المناطق بطرق التهريب"، منوهاً إلى أن "السلطات في إقليم كردستان اعتقلت 10 مهربين حتى الآن".

في الوقت نفسه بيّن أن "حكومة الاقليم ستعمل بكل امكانياتها من اجل ان يعود هؤلاء الى حياتهم الطبيعية".

يُشار إلى أن طائرة الخطوط الجوية العراقية وصلت إلى مطار أربيل أمس الخميس، حاملة المواطنين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه