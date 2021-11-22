حكومة إقليم كردستان تعلن اعتقال 10 من مهربي المهاجرين

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أنه تم اعتقال 10 من مهربي المهاجرين صوب أوروبا حتى الآن.

موقع تابناك الإخباري_وقال عادل في مؤتمر صحفي، أمس الخميس إن "حكومة إقليم كردستان تعاقب كل من يأخذ الناس من إقليم كردستان إلى بلدان أخرى عن طريق الخداع والتهريب". داعياً المواطنين "للحذر من المهربين".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان ترى ان هؤلاء العالقين أصبحوا ضحايا للمهربين، كما جرى تسييس هذا الملف".

وأوضح أن "نحو 431 شخصاً سيعودون إلى البلاد، 90 بالمئة منهم من سكان إقليم كردستان".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أن "حكومة الاقليم لن تسمح بتكرار مثل هذه الحالات، وخداع المواطنين وايصالهم الى هذه المناطق بطرق التهريب"، منوهاً إلى أن "السلطات في إقليم كردستان اعتقلت 10 مهربين حتى الآن".

في الوقت نفسه بيّن أن "حكومة الاقليم ستعمل بكل امكانياتها من اجل ان يعود هؤلاء الى حياتهم الطبيعية".

يُشار إلى أن طائرة الخطوط الجوية العراقية وصلت إلى مطار أربيل أمس الخميس، حاملة المواطنين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.