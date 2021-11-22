قمة "الأصدقاء الثلاثة" تبحث في البيت الأبيض قضايا التجارة والهجرة

اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس في البيت الأبيض، مع نظيره المكسيكي ورئيس الوزراء الكندي في قمة "الأصدقاء الثلاثة".

موقع تابناك الإخباري_وقال بايدن، "اليوم يتعلق الأمر بما يمكننا القيام به، بصفتنا شركاء، وباحترام متبادل، لتقوية منطقتنا وإثبات أن الديمقراطيات قادرة على تحقيق نتائج في القرن الحادي والعشرين".

وردّ ترودو، "إنه من دواعي سروري أن أكون هنا معكم لمناقشة مسار جديد للمستقبل".

بدوره، شدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على مزايا "التكامل الاقتصادي"، ووصفه بأنه "أفضل وسيلة" لمواجهة الصين.

وفي بيانهم الختامي، تعهد القادة الثلاثة العمل معًا بشأن الهجرة وتغير المناخ، دون الحديث عن أي خطوات ملموسة، معلنين عن قمة جديدة تُعقد في المكسيك عام 2022.

وفي وقت سابق، قال نائب الناطقة باسم البيت الأبيض كريس ميغر، إن اللقاء "تتويج لعشرة أشهر من العمل لتنشيط منطقة أميركا الشمالية بصفتها منصة مهمة لنجاحنا الاقتصادي المحلي من جهة فضلًا عن الشراكة التي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في حل التحديات الإقليمية والعالمية من جهة أخرى".