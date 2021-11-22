النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۵مشاهدات
‍ پ

اختتام مناورة إسرائيلية جديدة تحاكي حربا مع حزب الله مع فتح جبهتي سوريا وغزة

انتهت مناورة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي حاكت حربًا محتملة مع حزب الله في لبنان وإمكانية فتح جبهات مختلفة خلال هذه الحرب، من غزة ومن الأراضي السورية.
رمز الخبر: ۶۰۴۴۱
تأريخ النشر: 19 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال لواء من قيادة الكتيبة 36 في جيش الاحتلال إن مناورة "ثعلب النار" التي شارك فيها آلاف من الجنود من قوات الاحتياط ومن النظاميين كانت "ناجحة".

وأضاف أنه "تم فيها ربط كل أذرع الجيش المشاركة في الحرب من طريق مركز قيادة واحد، في مناورة حاكت قدرات حربية عالية، وتم استخدام أسلحة غاية في التطور والدقة وتقنيات غير موجودة لدى أي جيش في العالم، من أجل خوض حرب قصيرة مع تكبيد الجانب الآخر أكبر قدر من الخسائر في صفوفه، وأيضًا ضرب كل مراكز القيادة والتحكم والتوجيه فيه، مع محاولة تقليل عدد الضحايا المدنيين إلى أقل حد ممكن"، بحسب زعمه.

وأكد الضابط الإسرائيلي أنه في حال اندلاع الحرب، فإن "إسرائيل" ستطلب من المدنيين مغادرة أماكن الصراع بأسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لحرب لبنان الثالثة بشكل جيد ومختلف تمامًا عن تحضيراتها خلال الحروب السابقة وخلال العمليات العسكرية في غزة"، وتابع: "فالهدف هو حرب قصيرة حاسمة مع تكبيد العدو خسائر كبيرة في كل المجالات وعلى كل الجبهات".

وأكد أن تل أبيب "لن تبادر إلى أي مواجهة"، إلا أنه يعتقد أن "المواجهة آتية لا محالة، وعلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد لها بشكل تام وبكل الوسائل والعتاد اللازم".

وقال إن جيش الاحتلال "يأخذ في الحسبان أن خسائر ستقع" في صفوف الجنود والمستوطنبن الإسرائيليين، لكنه رفض الخوض في الأعداد مكتفيًا بالقول إنها "ستكون قليلة مقارنة بحروب سابقة"، بحسب زعمه.

هذا، وقد استمرت مناورة "ثعلب النار" أسبوعين، وشارك فيها جيش الاحتلال والفرق المختلفة في قرى ومدن فلسطين المحتلة. وحاكت هذه المناورة "احتلال قرى ومناطق مأهولة".

كما شاركت في المناورة أسلحة الجو والبحرية والمشاة والمدرعات وفرق النخبة والمختصين في التقنيات والسايبر لدى الاحتلال.

هذا وكان رئيس وزراء ووزير حرب الاحتلال قد زارا مركز قيادة المناورة.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس حكومة الوحدة يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وعدد المرشحين يتخطى الاربعين
رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية القدس وتعتقل شقيقه
الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس: فلسطين هي جزء من عقيدتنا
الاحتلال يعلن اعتقال شاب فلسطيني من جنين بزعم طعن مستوطن بمدينة يافا المحتلة
"مليونية 21 نوفمبر" .. مظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بحكم مدني
رئيس الوزراء يؤكد لوزير الدفاع الإندونيسي أهمية الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أوسع
شهيد في عملية إطلاق نار عند باب السلسلة بالقدس أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 أخرين
مقاتلات "إف -35" تستأنف طلعاتها من حاملة "الملكة إليزابيث"
العراق والمانيا يشددان على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين
حزب الله يشيد بعملية القدس: رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية بحق الشعب الفلسطيني ‏
توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
لجان المقاومة تبارك عملية باب السلسلة: البوصلة تتجه دوما نحو القدس
متحدث باسم حماس: عملية باب السلسلة تؤكد ان الشعب لن يتنازل عن المقاومة
رضوان: المقاومة هي الوقود لمواجهة هذا الاحتلال.. وبريطانيا هي شريك للاحتلال بجرائمه
وزارة المالية في حكومة طالبان تحوّل الرواتب المتأخرة للموظفين في القطاع العام
فصائل المقاومة بغزة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتؤكد ان قرار بريطانيا بحق حماس باطل
الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة: رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال
لجان المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم العدو
وزيرا الخارجية العراقي والاردني يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة
حماس: الشهيد الشيخ فادي أبو شخيدم منفذ عملية باب السلسلة قيادي في الحركة
قيادي في الجهاد: عملية القدس جاءت لتؤكد أن الإجرام بحق أهلنا في القدس لن يمر دون رد
حركة المجاهدين تبارك عملية القدس وتؤكد على صوابتيها في مواجهة المحتل
"الحرية والتغيير" ردا على نبأ الاتفاق بين الجيش وحمدوك: لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين
بن زايد والرئيس الموريتاني يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية الموريتانية
وزير خارجية العراق: العراق تبنّى استراتيجة وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب
رئيس الوزراء يلتقي بارازاني ويؤكد أهمية وضع مصلحة وأمن واستقرار المنطقة كأولوية
شركة طيران "ماهان" الايرانية تحبط هجوما سيبرانيا تعرضت له شبكاتها
ولي العهد يلتقي مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية
بركان كومبري فييخا الإسباني يواصل ثورانه