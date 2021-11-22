اتفاقية بين الإمارات و"إسرائيل" لصناعة سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة

وقعت مجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة "آي.إيه.آي" الإسرائيلية لصناعة الطيران، اليوم الخميس، اتفاقاً لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.

وقالت الشركتان في بيانٍ مشترك "إنّ سفن من طراز 17 إم غير المأهولة ستُصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام وستؤدي عمليات استطلاعية، ضمن إمكانيات أخرى".

وبموجب الاتفاق، "تلتزم الحكومتان بتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والتدفق الحر للسلع والخدمات، والتعاون في المعارض التجارية وتبادل الخبراء والمعرفة، وتبادل البعثات، والتعاون التنظيمي وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث والتطوير والتقنيات الزراعية وغيرها".

ووقعت مجموعة "إيدج" في وقتٍ سابق، مذكرة تفاهم مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية والمتخصصة في قطاع الفضاء والطيران في "إسرائيل"، وذلك بهدف تطوير نظام متقدم للدفاع ضد الطائرات دون طيار خصيصاً لسوق الإمارات.

واليوم، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ دولاً عربية من بينها الإمارات ستوقّع قريباً اتفاقاً غير مسبوق مع "إسرائيل" للتعاون في مجال الطاقة.

يُشار إلى أنّ الإمارات وقّعت مع "إسرائيل" عدّة معاهدات واتفاقيات أبرزها: معاهدة لمنع الازدواج الضريبي، معاهدة تقضي بإقامة "إسرائيل" ملحَقاً اقتصاديّاً جديداً في أبو ظبي، اتفاقية حول التعاون السيبراني الإسرائيلي الإماراتي، إضافةً إلى تعاون في مجال في التكنولوجيا ومجالات أخرى مثل التعليم.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، وقّعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، اتفاق تطبيع العلاقات مع تل أبيب، برعاية أميركية وبحضور الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

المصدر:وكالات+الميادين