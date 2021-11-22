واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين ويمني

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 6 أفراد إيرانيين، وكيان إيراني واحد بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة عام 2020، بالإضافة إلى مسؤول يمني في حركة أنصار الله.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أنها فرضت عقوبات على 6 أفراد إيرانيين، وكيان إيراني واحد بسبب محاولتهم "التأثير على الانتخابات الرئاسية" التي جرت في الولايات المتحدة عام 2020، وفق ما قالت الوزارة.

يأتي ذلك بعد يوم على عقد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، أمس الاربعاء، اجتماعاً في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، في إطار "مجموعة العمل حول إيران"، التي أنشئت خلال اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في 23 أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك.

وأضافت "الخزانة الأميركية" أنها "فرضت عقوبات على القائد العسكري صالح مسفر الشاعر، والذي يقود منظمة للدعم اللوجيستي العسكري يسيطر عليها أنصار الله".

وقالت الوزارة في بيان "الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدماً مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز".

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أذار/مارس الماضي، عقوبات على 2 من القيادات عسكرية في حركة أنصار الله، ساهما "في تمديد الحرب الأهلية في اليمن، وفاقما الأزمة الإنسانية في البلاد"، وفق تعبير الوزارة.

المصدر:وكالات +الميادين