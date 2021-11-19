النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۴مشاهدات
‍ پ

منتفعو الشؤون الاجتماعية يطالبون بدفع مستحقاتهم

لا تزال أزمة تأخر صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية تراوح مكانها، لعدم توفر الأموال اللازمة وتعذر الاتحاد الأوروبي عن دفع مساهمته المالية.
رمز الخبر: ۶۰۴۲۸
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأدى هذا التأخر إلى تفاقم الأوضاع المالية والمعيشية لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 115 ألف أسرة منها 81 الف اسرة من قطاع غزة.

وبحسب وزير التنمية الاجتماعية احمد مجدلاني، فإنه لحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد محدد لصرف دفعة من اصل ثلاث دفعات مستحقة هذا العام لم يدفع منها الا نصف دفعة، وذلك لعدم توفر الأموال اللازمة في خزينة الحكومة.

وزاد استبعاد اللجنة القطرية لافراد هذه الشريحة من كشوف المستفيدين من منحة المائة دولار التي تصرفها بشكل شهري لنحو مائة الف اسرة من معاناتها.

ولم تفلح محاولات هؤلاء في مطالبة اللجنة القطرية بشملهم ضمن العوائل الفقيرة المستفيدة من برنامج منحتها المالية الشهرية.

وتمثلت ضغوط هذه الشريحة بتنظيم فعاليات واعتصامات وتظاهرات امام وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت، ان اللجنة القطرية رفضت ضم الاسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية لبرنامجها الاغاثي النقدي، مبينة ان اللجنة تبرر ذلك بمنع ازدواجية المساعدة لتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.

وأغرق تأخر صرف المستحقات الاسر المستفيدة من البرنامج في بحر من الديون والأزمات الاقتصادية والملاحقات القضائية كما هو الحال مع المواطن إسماعيل زين والذي كان يعتمد على المستحقات في تدبر جزء كبير من احتياجاته الأساسية، حيث تسبب تراكم الديون عليه في تعرضه لملاحقات قانونية من قبل المحاكم.

ودعا زين اللجنة القطرية الى ضم هذه الشريحة لبرنامجها الذي تم استئنافه قبل شهرين بعد توقف دام أربعة شهور. وقال ان شريحة المستفيدين من المنحة القطرية اصبحوا افضل حالاً منهم في ظل تجفيف كل منابع المساعدات المقدمة لهم.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اختتام مناورة إسرائيلية جديدة تحاكي حربا مع حزب الله مع فتح جبهتي سوريا وغزة
السلطات الصحية تسجل 8 إصابات محلية العدوى بكورونا وصفر فيات
موسكو تختبر بنجاح صاروخ تسيركون فرط الصوتي
واشنطن تنضم للمحادثات بشأن اتفاقية عالمية تهدف للحد من التلوث الناجم عن البلاستيك
زيارة للأمير تشارلز يُناقش فيها المناخ والتعايش بين الأديان
حريق لوحة التصويت أمام أحد النواب في البرلمان
رئيس الوزراء يعرب عن قلقه من احتمال إيقاف مخطط التعايش مع كورونا
اتفاقية بين الإمارات و"إسرائيل" لصناعة سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين ويمني
الخارجية تصف بيان الترويكا الأوروبية وأمريكا ودول خليجية حول إيران معاد ولا يستحق الرد عليه
سيف الإسلام القذافي يدعو الليبيين إلى المشاركة بالمشروع الوطني التصالحي
القوات المسلحة: العدوان يشن 65 غارة جوية على عدد من المحافظات في تصعيد كبير سيكون له عواقب وخيمة
اشتية يدعو النرويجيين إلى مساعدة الشعب الفلسطيني
منتفعو الشؤون الاجتماعية يطالبون بدفع مستحقاتهم
أسترازينيكا تطرح عقارًا يحمي من كورونا بنسبة 83 % لمدة 6 أشهر
السيد صفي الدين: ثقافة ولاية الفقية لها فضل على اللبنانيين لأنها أعادت لبنان عزيزا حرا
خطيبة الأسير الشهيد سامي العمور تبكيه بحرقة: إنتظرته طوال سنوات على أمل تحرره
إيران ومنظمات دولية تبني 20 محطة لتحلية المياه في الحسكة
مهاجرون يحصلون على المأوى والملجأ بعد قمعهم العنيف على يد قوات الأمن البولندية
تشييع جثمان الفنان زهير رمضان في دمشق
الملك عبدالله يوجه بوضع استراتيجية للتعامل مع قطاع المياه
وزير التربية يبحث مع السفير الإيراني بصنعاء علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد التعليمي
عباس يشكو لسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة: الممارسات الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين
الأدب المقاوم يحتفي بيوم الشهيد باصدار 12 كتاباً جديداً
بالترهيب والتهديد.. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في رأس العامود بالقدس
اشتية يطلب من نظيره النرويجي الانخراط في العملية السياسية لحماية حل الدولتين
من روسيا إلى الشعب السوري معًا باسم السلام.. أمسية موسيقية وغنائية روسية بدار الأسد
جلسة حوارية حول الحرب الإعلامية على سوريا ضمن برنامج الاجتماع السوري - الروسي المشترك
تصعيد في دموية القمع مع عزل الجيش للسودانيين عن العالم
طائرة عراقية في رحلة استثنانية من مطار مينسك لإجلاء العراقيين العالقين