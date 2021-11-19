مهاجرون عراقيون يصلون إلى بغداد قادمين من بيلاروس

وصلت أول دفعة من المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية إلى مطار بغداد، قادمة من مينسك.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت مصادر عراقية أنه جرى إجلاء هؤلاء المهاجرين على متن رحلة جوية طارئة بعد تفاقم الأزمة الإنسانية للمهاجرين والعراقيين وغيرهم على حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، ماجد الكيلاني، أنه سلّم سلطات مطار مينسك قائمة بـ430 إسماً من المهاجرين العالقين على الحدود، سجلوا للمغادرة على متن الطائرة التي خصصتها الحكومة العراقية لنقل المواطنين العالقين على الحدود البيلاروسية، وصل منهم 410 إلى مطار مينسك.

وقال القنصل "أعطينا مطار مينسك قائمة بـ430 إسماً، وصل منهم إلى المطار 410".