مزارعو غزة يفتتحون موسم "الفراولة" وأسواق الضفة الغربية من المستفيدين

افتتح المزارعون في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، موسم قطف فاكهة "الفراولة".

موقع تابناك الإخباري_وبدأ المزارعون بقطف الثمار، بغرض تصديرها للسوق المحلي في القطاع، وكذلك لأسواق الضفة الغربية.

و يتوقع المزارعون أن يشهد الموسم الحالي "زيادة في الإنتاج لاسيما في ظل زيادة مساحة الأراضي المزروعة".

ويهتم المزارعون بزراعة الفراولة كونها من المنتجات الغزية القليلة، التي تسمح "إسرائيل" بتصديرها خارج القطاع.

وتحتاج زراعة الفراولة لتكاليف كبيرة، وأيدي عاملة، وعناية فائقة، لذلك فإن أي عامل خارجي مفاجئ، ممكن أن يشكل لهم خسارة كبيرة.

وفي السياق، قالت وزارة الزراعة إن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة في هذا العام، تصل لحوالي 2400 دونم (الدونم ألف متر مربع).