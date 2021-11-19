في أول اتصال من نوعه منذ 2013.. رئيس وزراء الإحتلال يهاتف الرئيس التركي

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الافراج عن الزوجين الإسرائيليين نتالي وموردي اوكنين بعد اعتقالهما في تركيا.

موقع تابناك الإخباري_وشكر بينيت أردوغان على "تدخله الشخصي" في إعادة الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا في إسطنبول، الأسبوع الماضي، إثر تصويرهما مقرّ لإقامة أردوغان، قبل أن يفرج عنهم فجر اليوم.

وعبّر بينيت في أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس التركي منذ العام 2013، عن تقديره لتعامل السلطات التركية مع الموضوع، "على كافة المستويات، في الأيام الأخيرة، بهدف حلّ الموضوع"، وأوضح بينيت أن الحديث عن "حل لقضيّة إنسانيّة، وأشاد بمحاور الاتصال بين البلدين، التي تصرّفت بنجاعة وسريّة".

ولم يتطرق بيان مكتب بينيت إلى مناقشة أيّة قضايا سياسية خلال الاتصال الهاتفي.