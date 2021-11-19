الخصاونة يبحث مع سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بحث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، التي تقوم بجولة في المنطقة، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

موقع تابناك الإخباري_وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الخارجية بالوكالة موسى المعايطة والسفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، على العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق الأمن والاستقرار، حيث أكد الخصاونة أهمية إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وفي إطار حل الدولتين.

وأعرب الخصاونة عن الشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، والذي يسهم في دعم جهود المملكة التنموية.