المقداد والوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية يبحثان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

بحث وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد اليوم الخميس مع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية في العراق نزار الخير الله والوفد المرافق له العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.

موقع تابناك الإخباري_وأكد المقداد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص سوريا على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق في كل المجالات.

واستعرض التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجه البلدين وعلى رأسها الإرهاب وضرورة الاستمرار في التعاون الوثيق بين سوريا والعراق لإنهاء خطره وتعرية الدول الداعمة له والوضع الاقتصادي الصعب، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح المقداد الآثار الكارثية الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سوريا وغيرها من الدول، معتبرا أنها غير شرعية وتهدد حياة المواطنين واستقرار وأمن الدول.

من جانبه، لفت الخير الله إلى وجود أجواء جديدة في المنطقة، معربًا عن تفاؤله بأن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا أكبر.

وأكد الخير الله على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين ولا سيما في المجال الاقتصادي لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة.