الحكومة تقر مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام

أكد رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، على "دفع مساعدة اجتماعية، قدرها نصف راتب، بدءًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر، ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة".

موقع تابناك الإخباري_ولفت، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية، اليوم الخميس، إلى أنه "تم اقرار بدل نقل 64 الف، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، والمنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في ​القطاع العام​".

وأشار ميقاتي، إلى "أننا نذكّر الموظفين، بوجوب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة"، مؤكدًا "استمرار الدعم الكامل لأدوية الأمراض المستعصية، والدعم الجزئي لأدوية الأمراض المزمنة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة ودعم صناعة الادوية المحلية".

وشدد ميقاتي على أن هذه المقررات ذات طابع استثنائي، ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022، التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء​ ليقرّها.