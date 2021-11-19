الملك عبدالله يوجه بوضع استراتيجية للتعامل مع قطاع المياه

وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه والتعامل مع التحديات التي تواجه الأردن بهذا الخصوص، ضمن رؤية واضحة.

موقع تابناك الإخباري_وشدد الملك، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس السياسات الوطني، أمس الأربعاء، على أهمية استخدام التكنولوجيا للتصدي لتحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية.

وأكد خلال الاجتماع أن إجراءات تحديد كمية الفاقد من المياه ومعالجة ذلك يجب أن تكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة.

وأشار الملك إلى ضرورة العمل على مشاريع لمعالجة المياه وإعادة استخدامها لغايات الصناعة والزراعة، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الدولي المتوفر لمواجهة أثر التغير المناخي على قطاع المياه.