تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات "إف-16في" الأميركية

نظّمت تايوان اليوم الخميس، حفلاً بمناسبة بدء خدمة سربها الأول من مقاتلات "إف- 16 في" المتطورة، وهي طائرات من صنع أميركي ستعزز دفاعات الجزيرة في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن حول مصير الجزيرة.

موقع تابناك الإخباري_أشرفت الرئيسة، تساي إينغ وين، على المراسم التي جرت في قاعدة جوية بمدينة شياي في جنوب تايوان، إلى جانب ممثلة واشنطن في تايوان ساندرا أودكيرك.

وقالت تساي، "هذا يجسد الوعد الثابت للشراكة بين تايوان والولايات المتحدة"، مضيفة، "إنني على ثقة بأنه، بتمسكنا بالقيم الديمقراطية، ستقف حتماً دول أخرى لها قيم مماثلة إلى جانبنا".

وطائرة "إف-16في" نسخة من الجيل الرابع الأكثر تطوراً لمقاتلات "إف-16" التي تملكها تايوان وتعود إلى التسعينيات.

وتقوم تايوان بتعديل 141 طائرة "إف-14" قديمة لتحويلها إلى النسخة "في"، كما أوصت بـ 66 مقاتلة "إف-16في" جديدة.

كذلك تملك الجزيرة طائرات ميراج فرنسية الصنع إضافة إلى طائراتها الحربية الخاصة المحلية.