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رئيس البرلمان عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح (77 عاما)، مساء أمس الأربعاء، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
رمز الخبر: ۶۰۴۱۴
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال صالح في مقطع مصور "نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى المستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية".

وأضاف أن "المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا”، معربا عن حرصه على “توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة".

ولم تعلن مفوضية الانتخابات على الفور عن تلقيها أوراق ترشح صالح، بينما استقبلت حتى الأربعاء طلبات ترشح 11 شخصية.

وقالت مفوضية الانتخابات إنها ستقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.

وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 كانون الأول/ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

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