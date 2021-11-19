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الشرطة السودانية: فتحنا تحقيقًا في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الأخيرة

أعلنت الشرطة السودانية أنه تم تشكيل لجنة مع النيابة وأطراف أخرى لتحديد الوفيات، التي وقعت خلال التظاهرات التي خرجت في البلاد يومي 13 و17 من الشهر الحالي.
رمز الخبر: ۶۰۴۱۰
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث يإسم الشرطة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه يوم 13 من الشهر الحالي، شهد أحداث غير متوقعة من بينها الاعتداء على قوات الأمن، مشيراً إلى أنه تم تسريب المعلومات المتعلقة بأماكن انتشارنا في هذا اليوم، مضيفاً أنه تم التعدي على قوات الأمن وقذفها بالحجارة خلال يومي التظاهرة.

وأعلن المتحدث أنه تم الاعتداء على مركز أمني خلال المظاهرات، وأن بعض العناصر لا يزالون يتلقون العلاج، لافتاً إلى وقوع قتيل في صقوق الشرطة السودانية.

وأكد المتحدث بإسم الشرطة انها ستتخذ الإجراء المناسب مع أي عسكري متورط في الاعتداء على المواطنين.

وفي بيان سابق، أكدت الشرطة السودانية، في بيان حرصها على أداء واجبها القانوني في حماية الأمن والسلم المجتمعي مهما كلفها ذلك من تضحيات.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه "بتاريخ 17 نوفمبر 2021، انطلقت عدة مسيرات ومواكب بولاية الخرطوم كان قد تم الاعلان عنها في الوسائط منذ أيام احتجاجا على قرارات 25 أكتوبر 2021، وقد قامت الشرطة بواجب التأمين لمؤسسات الدولة ولجموع المتظاهرين كعادتها في مثل هذه الأحداث إلا أنها قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها حيث تم حرق عربة دفار ونهب محتوياته فضلا عن الإتلاف الكامل لثلاث دوريات بمحليات الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة".

وأكدت أنه "على الرغم من ذلك فقد استخدمت الشرطة الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا وبمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالولاية تبين لنا أن هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة الصافية فضلا عن إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين لنا إصابة 30 شخصا من المواطنين نتيجة الإختناق بالغاز المسيل للدموع".


         

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