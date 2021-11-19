الاحتلال يفرج عن والديّ الشهيد عمر أبو عصب بعد ساعتين من اعتقالهما

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن والديَّ الشهيد الفتى "عمر أبو عصب" بعد ساعتين من عملية اعتقالهما من منزلهما في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت مصادر اعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت والد ووالدة الشهيد الفتى "أبو عصب" بعد تمكن نجلهما من تنفيذ عملية طعن بطولية أدت لإصابة جنديين إسرائيليين بجراح مختلفة.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عقب التعرف على هوية منفذ العملية وهو الفتى عمر (16 عامًا) من بلدة العيساوية قامت باقتحام البلدة واعتقال والديه، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقًا مع والديه لمدة ساعتين.

ووثّق أبناء القدس في بلدة العيساوية لحظة اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي لوالدة ووالدة الفتى أبو عصب حيث بدت والدته قوية أمام جنود الاحتلال الإسرائيليين المدججين بأعتى الأسلحة.