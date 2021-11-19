مواجهات بين الاحتلال وطلاب خلال ذهابهم الى مدارسهم في اللبن الشرقية جنوب نابلس

إعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس، على الطلاب الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المدرسة في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

موقع تابناك الإخباري_وتعمّد جنود الاحتلال إعاقة وصول الطلاب إلى مدرستين محليتين على الطريق العام الذي يربط مدينة رام الله بمدينة نابلس، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب وأهاليهم الذين جاؤوا للتأكد من وصول أطفالهم إلى المدارس بأمان، مما تسبب في اختناق عدد منهم.

في غضون ذلك، تعمّد المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية عسكرية عرقلة الدراسة في مدارس اللبّان الشرقية من خلال الاعتداء على الطلاب عند بوابات المدرسة، بحسب ما أكده رئيس المجلس البلدي القروي يعقوب عويس.

وأضاف أن عددًا من سكان القرية نزلوا إلى الشارع الرئيسي في ساعات الصباح للاحتجاج على عنف المستوطنين. وأعقبت ذلك مواجهات مع الجنود والمستوطنين.

خلال اليومين الماضيين ، هاجم الجنود الإسرائيليون الطالبات بالقرب من المدرسة الواقعة على الطريق الرئيسية بين رام الله ونابلس ، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في اتجاههم وتسببوا في عدد كبير من حالات الاختناق التي قدرت بأكثر من 70.