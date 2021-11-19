شقية الأسير الشهيد العمور تكشف عن نقل الاحتلال له إلى المستشفى بطريقة غير إنسانية

روت شقيقة الأسير الشهيد سامي العمور تفاصيل الاتصال الأخير للشهيد مع عائلته، كاشفة عن أن نقله إلى المستشفى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تم بطريقة غير إنسانية لا تراعي ظروفه المرضية.

موقع تابناك الإخباري_وقد ارتقى العمور شهيدًا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، حيث يُعاني الأسير العمور من مشكلة خُلقية في القلب تفاقمت جرّاء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحيّ، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله.

وبارتقاء الشهيد العمور، يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 شهيدًا منذ عام 1967، منهم 72 أسيرًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، علمًا أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين سبعة شهداء في سجون الاحتلال قبل ارتقاء الشهيد العمور اليوم.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر نحو 4650 أسيرًا منهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً.