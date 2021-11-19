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مستوطنون يعرقلون المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية لليوم الثالث على التوالي

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية، في مدارس اللبن الشرقية جنوب نابلس، لليوم الثالث على التوالي.
رمز الخبر: ۶۰۴۰۰
تأريخ النشر: 18 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر صحافية بأن قوات الاحتلال تعمدت عرقلة وصول طلبة مدرسة اللبن - الساوية الثانوية، ومدرسة بنات اللبن الثانوية الواقعتين على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة وذويهم الذين حضروا إلى المكان لتأمين وصول أبنائهم إلى المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن يعقوب عويس إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال مهاجمتهم للطلبة على أبواب المدارس.

وأضاف أن عددا من مواطني البلدة توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الشارع الرئيسي (رام الله، نابلس)، احتجاجا على اقتحام المستوطنين للبلدة، وعرقلتهم للمسيرة التعليمية.

وشاركت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، ومدير التربية والتعليم جنوب نابلس، وأمين سر حركة "فتح" في اللبن رجا عويس، ورئيس مجلس اللبن الشرقية يعقوب عويس، بالتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين في محيط مدرسة اللبن.


         

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